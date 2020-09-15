شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الوكالة الذرية تبدأ تقييم مخاطر الإشعاع بعد انفجار مرفأ بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن بعثتها وصلت إلى لبنان وبدأت عملها على مساعدة السلطات في تقييم مخاطر الإشعاع، بعد انفجار مرفأ بيروت يوم 4 أغسطس ، بحسب ما أورد موقع الخليج الإماراتى.

وقال المدير العام للوكالة، رافايل غروسي، في كلمة ألقاها خلال اجتماع لمجلس محافظيها: "اتخذت الوكالة، بعد الانفجار الكارثي في مرفأ بيروت الشهر الماضي، إجراءات سريعة؛ لمساعدة البلاد في الاستجابة لاحتياجاتها الفورية".

وأكد غروسي أن الوكالة خاضت عملاً مشتركاً مع السلطات اللبنانية؛ لتقدير حجم الأضرار التي تعرض لها قطاع الصحة والبنية التحتية لبيروت؛ من جرّاء الانفجار. وتابع: "بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية الخاصة بتقديم المساعدة والتي تشارك فيها فرق شبكة الرد والمساعدة المشكلة من قبل الدول الأعضاء، وصلت إلى لبنان، وبدأت العمل على الإسهام في إجراء المسح الإشعاعي، وجمع العينات، وإجراء التحاليل، وتقديم المشورة بشأن مخاطر الإشعاع المحتملة".