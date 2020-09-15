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المفوضية السامية للاجئين تؤكد دعمها لجهود مجابهة آثار الفيضانات بالسودان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت المفوضية السامية للاجئين التزامها بدعم جهود الحكومة الانتقالية بالسودان في مجابهة آثار الفيضانات الأخيرة والمساعدة في معالجة آثارها من خلال تقديم الدعم والمساعدة للمتضررين .

وحسب وكالة الأنباء السودانية، التقي وزير الخارجية السودانى المكلف عمر قمر الدين بمكتبه اليوم بالسفير محمد عبدي عافي، مبعوث المفوض السامي لشؤون اللاجئين لشؤون القرن الأفريقي، حيث نقل للوزير التزام المفوضية السامية للاجئين بدعم جهود الحكومة الانتقالية في مجابهة آثار الفيضانات .

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الجدير بالذكر أن مبعوث المفوض السامي لشؤون اللاجئين لشؤون القرن الأفريقي يزور البلاد في مهمة عمل تتعلق بمتابعة مخرجات زيارة المفوض السامي لشؤون اللاجئين التي قام بها الي السودان في مارس الماضي، والتي تركزت على إيجاد آليات وسُبل مستدامة لقضايا النازحين واللاجئين .

وبحث الجانبان سبل تطبيق مناهج تنموية وإقليمية في التعاطي مع قضايا اللاجئين والنازحين، إلى جانب النظر في أفضل السبل لاستقطاب دعم المجتمع الدولي .

 

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