شكرا لقرائتكم خبر عن خارجية السودان تعد استراتيجية للفترة الانتقالية وحوار مجتمعى وفق شعارات ثورة ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شرعت وزارة الخارجية السودانية ، فى إعداد استراتيجية تهدف لتقديم رؤية شاملة، وموجهات لسياسة السودان الخارجية، خلال الفترة الانتقالية تستهدى بشعارات ثورة ديسمبر المجيدة فى الحرية والسلام والعدالة، وفق مضامين إعلان الحرية والتغيير والوثيقة الدستورية وبرامج الحكومة الانتقالية المتعلقة بسياسة السودان الخارجية وذلك في إطار برنامج زمني محدد وآليات للمتابعة والتنفيذ.

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ونقلت وكالة الأنباء السودانية، أن وزارة الخارجية قالت فى بيان صحفى، إنه سيتم عرض الجوانب الرئيسة من الاستراتيجية فى اجتماعات موسعة مع المختصين من رجال الفكر وأساتذة الجامعات، الأكاديميين، الإعلاميين ومراكز البحث قبل تدشينها رسمياً فى أسبوع يُخصص للدبلوماسية السودانية، ويتم إعتمادها رسمياً من رئيس الوزراء.