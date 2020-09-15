شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تكشف عن دعمها مكافحة الإرهاب في العراق ب2.2 مليار يورو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الخارجية الألمانية، على حسابها الرسمي على موقع تويتر، قيامها بدعم المجتمع المدنى في العراق، منذ بدء مكافحة داعش، بمبلغ قدره2.2 مليار يورو .

وقال بيان الخارجية الألمانية ، إلى أن هذا الدعم المالى والمعنوى ، يوضح أيضًا مدى جدية ألمانيا في تولي مهامها كرئيس مشارك لمجموعة عمل تحقيق الاستقرار داخل التحالف الدولي المناهض لداعش.

Advertisements

واكد البيان أن الشعب العراقي لا يزال يعاني من تداعيات سيطرة تنظيم داعش الإرهابي، مشيرًا إلى أن ألمانيا تقف إلى جانب العراق في مكافحة الإرهاب وإحلال الاستقرار في المناطق المحررة بحسب ما قاله وزير الخارجية الألمانية هايكو ماس خلال حديثه بالأمس مع نظيره العراقي فؤاد حسين.