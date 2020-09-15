قرقاش يعلن كسر الإمارات "الحاجز النفسي" بقرار توقيع اتفاق مع إسرائيل

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش اليوم الثلاثاء: إن "الإمارات تريد أن تكون لديها علاقة بناءة وإيجابية مع تركيا، لكن السياسة التي تتبعها وإصرارها على ممارسة الانتهاكات هي التي تعيق تحقيق ذلك"، حسب ما نشرته قناة "العربية" الاخبارية.



وأشار قرقاش، إلى أن الاتفاق مع إسرائيل سيساعد الإمارات والمنطقة ويزيدهما نفوذا إلى أن سياسة تركيا حيال مختلف القضايا العربية دفع الإمارات إلى توطيد علاقاتها مع اليونان، مؤكدا أن تركيا لديها مشاكل في رؤية مجال سيادتها وسيادة الدول الأخرى، موضحا أن سياسات أنقرة تقف عقبة أمام إقامة علاقة بناءة معها

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وعقب "قرقاش" على تعليق ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية يضع حدا لتقويض "حل الدولتين" ، مشدد على أن تطبيع الإمارات وإسرائيل وتعليق الضم هو نهج جديد، منتقدًا ما وصفه بـ "نهج الكرسي الفارغ" للفلسطينيين، لأنه لم يحقق أي نجاح في الماضي والاتفاق "الإيجابي" مع إسرائيل سيحقق النتائج التي نريد أن نراها.

ومن جانب اخر ، تشهد حديقة البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن، اليوم، توقيع اتفاقيتي سلام بين الإمارات وإسرائيل، والبحرين وإسرائيل. ويقيم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حفلا لتوقيع الاتفاقيتين، بحضور وفود من الإمارات برئاسة عبد الله بن زايد، والبحرين برئاسة وزير الخارجية عبد اللطيف الزياني، فيما يرأس الوفد الإسرائيلي رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.