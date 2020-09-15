قوات الأمن العراقية تلقى القبض على 38 مطلوباً أمنياً فى مدينة البصرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألقت قوات الأمن العراقية في مدينة البصرة جنوب العراق اليوم القبض على 38 مطلوباً أمنياً ,وذلك ضمن المرحلة الخامسة لعمليات "الوعد الصادق" الأمنية الهادفة إلى القبض على المطلوبين، وأفادت قيادة عمليات البصرة في بيان صحفي اليوم أن المرحلة الخامسة أسفرت حتى الآن عن اعتقال 38 مطلوبًا أمنياً ومصادرة أسلحة متوسطة وأعتدة مختلفة الأنواع.

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