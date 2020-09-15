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سفارة بريطانيا بالعراق تعلن استهداف سيارات دبلوماسية ببغداد بعبوة ناسفة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت السفارة البريطانية في بغداد إن هجوما بعبوة ناسفة بدائية الصنع استهدف سيارات دبلوماسية بريطانية في العاصمة العراقية اليوم الثلاثاء لكنه لم يسفر عن إصابات.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها.

وكانت قد انطلقت المرحلة الخامسة من عمليات (الوعد الصادق) اليوم الثلاثاء في محافظة (البصرة) العراقية، وقال قائد حرس حدود المنطقة الرابعة، العميد خلف لفتة البدران - حسبما أفادت قناة (السومرية نيوز) العراقية - إن "عمليات الوعد الصادق بمرحلتها الخامسة انطلقت صباح اليوم ضمن المحور الجنوبي بقيادة حرس حدود المنطقة الرابعة في منطقتي أم طيحة بقضاء أبو الخصيب ومنطقة الرميلة بقضاء الزبير".

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