شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة السعودية بالكويت تعلن إعادة فتح قسم التأشيرات ابتداءً من غد الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت السفارة السعودية فى الكويت إعادة فتح قسم التأشيرات ابتداء من غد الأربعاء 16 سبتمبر 2020، وذكرت السفارة عبر حسابها في تويتر «أنه حرصا على سلامة وصحة المراجعين، فإن التقديم للحصول على تأشيرة الدخول سيتم عن طريق المكاتب المعتمدة لدى السفارة فقط»، حسبما ذكرت صحيفة قبس الكويتية.



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