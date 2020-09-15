شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه مهم من سفارة المملكة بالكويت بشأن إعادة فتح قسم التأشيرات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أصدرت سفارة المملكة بالكويت تنبيهاً مهماً للمواطنين المقيمين بدولة الكويت بشأن موعد إعادة فتح قسم التأشيرات.

وأوضحت في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أنه سيتم إعادة فتح قسم التأشيرات ابتداءً من يوم غد الأربعاء ٢٨ محرم ١٤٤٢هـ الموافق ١٦ سبتمبر ٢٠٢٠م.

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وقالت السفارة: “حرصًا على سلامة وصحة المراجعين؛ فإن التقديم للحصول على التأشيرة سيتم عن طريق المكاتب المعتمدة لدى للسفارة فقط.

ونشرت قائمة بأسماء الشركات المرخص لها من قبل السفارة في الكويت كما في الصورة أدناه: