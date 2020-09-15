- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن لخلل في مضخة الوقود.. «التجارة» تعلن استدعاء أكثر من 13 ألف مركبة «لكزس» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 13,921 مركبة لعدة أنواع وموديلات من ماركة لكزس اليابانية.
وبحسب تغريدة لوزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، فقد جاءت أنواع السيارات المطلوبة في الاستدعاء كالتالي: (LX 2014-2015) و (2014-2019 LS) و (2013-2018 GS) و (2014-2019 IS) و(2017-2019 RX) و(2014-2015 GX) و (2019 ES) و(2015 NX) و (2015-2018 RC).
وذلك لوجود خلل في مضخة الوقود قد يؤدي إلى تعطلها وتوقف المحرك عن العمل أثناء القيادة مما يزيد من خطر وقوع حادث.
كانت هذه تفاصيل خبر لخلل في مضخة الوقود.. «التجارة» تعلن استدعاء أكثر من 13 ألف مركبة «لكزس» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.