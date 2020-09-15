شكرا لقرائتكم خبر عن لخلل في مضخة الوقود.. «التجارة» تعلن استدعاء أكثر من 13 ألف مركبة «لكزس» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 13,921 مركبة لعدة أنواع وموديلات من ماركة لكزس اليابانية.

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وبحسب تغريدة لوزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، فقد جاءت أنواع السيارات المطلوبة في الاستدعاء كالتالي: (LX 2014-2015) و (2014-2019 LS) و (2013-2018 GS) و (2014-2019 IS) و(2017-2019 RX) و(2014-2015 GX) و (2019 ES) و(2015 NX) و (2015-2018 RC).

وذلك لوجود خلل في مضخة الوقود قد يؤدي إلى تعطلها وتوقف المحرك عن العمل أثناء القيادة مما يزيد من خطر وقوع حادث.