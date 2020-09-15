- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن بالانفوجراف.. «المواصفات» تُحدد 5 شروط لاستخدام «الخرسانة الجاهزة» في بناء المنازل والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضحت هيئة المواصفات والمقاييس، أن هناك 5 أشياء يجب التأكد منها عند استخدام الخرسانة الجاهزة في بناء المنزل.
وأكدت الهيئة في “إنفوجراف” نشرته على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أنه يجب التأكد من حصول مصنع الخرسانة على علامة الجودة السعودية، وعدم مرور أكثر من ساعة ونصف الساعة على إنتاج الخرسانة عند الاستخدام، كما يجب ألا تتجاوز درجة حرارة الخرسانة 35 درجة مئوية.
وأضافت أنه يجب قراءة ورقة التسليم بدقة، والتأكد من أن الخرسانة المستلمة هي نفس المطلوبة، وضرورة التقيد بإضافة معدلات الماء إلى الخرسانة الموصي بها في المواصفات القياسية.
كانت هذه تفاصيل خبر بالانفوجراف.. «المواصفات» تُحدد 5 شروط لاستخدام «الخرسانة الجاهزة» في بناء المنازل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.