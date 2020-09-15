شكرا لقرائتكم خبر عن بالتعاون مع «صندوق الاستثمار الروسي».. شركة وطنية تتخذ خطوات جادة لتوفير لقاح كورونا بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وقعت الشركة الكيميائية السعودية القابضة مذكرة تفاهم بتاريخ 14-09-2020 مع صندوق الاستثمار المباشر الروسي RDIF، للعمل على توفير اللقاح الخاص بفيروس كورونا في المملكة.

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وبحسب ”الاقتصادية“، فقد أوضحت الشركة أنها وقعت من خلال قطاعها الدوائي المتمثل بشركة أجا للصناعات الدوائية المحدودة (آجا فارما) والشركة السعودية العالمية للتجارة المحدودة (سيتكو فارما) مع صندوق الاستثمار المباشر الروسي RDIF مذكرة تفاهم غير ملزمة للتعاون المشترك فيما يخص اللقاح الخاص بفيروس كورونا.

ونصت مذكرة التفاهم في مرحلتها الأولى على توفيرو توزيع اللقاح في السعودية ومن ثم الانتقال الى المرحلة الثانية الخاصة بنقل تقنيات التصنيع للقاح داخل المملكة، وما يصاحب ذلك من تدريب وتأهيل الكفاءات الوطنية.

كما تضمنت المذكرة تمثيل صندوق الاستثمار المباشر الروسي من قبل مجموعة الكيميائية السعودية القابضة أمام الجهات الحكومية المختصة فيما يخص التسجيل والدراسات السريرية. و تخضع هذه المذكرة على الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية داخل المملكة العربية السعودية ( الهيئة العامة للغذاء و الدواء و الجهات ذات العلاقة).