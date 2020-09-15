ما حقيقة إغلاق المقاهي في مصر؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

نفى مصدر حكومي مسئول ما تردد عن إقرار الحكومة لغلق المقاهي والكافتيريات اعتباراً من الساعة الثامنة مساءً مثلما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.



وأضاف المصدر وفقا لـ"الوطن" المصرية، أن اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لم تناقش من قريب أو بعيد مواعيد غلق المحال والمنشآت، ومن ثم فإن الإجراءات الخاصة بها ما زالت مستمرة كما هي دون تعديل.

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وشدد المصدر على أن غلق المقاهي اعتباراً من الساعة الثامنة مساءً ليست سوى "شائعات".

وبموجب قرار سابق لرئيس الوزراء حمل رقم 1469 لسنة 2020؛ فإن مواعيد استقبال الجمهور، أي الجلوس، بالمقاهي والكافيتريات والكافيهات و المطاعم وما يماثلها من المحال والمنشآت ومحال الحلويات ووحدات الطعام المتنقلة، لتصبح من الساعة السادسة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشرة منتصف الليل، على ألا تزيد نسبة الإشغال عن 50% من الطاقة الاستيعابية، مع الالتزام بجميع التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية التي تقررها الجهات المختصة.

ويجوز عمل تلك الخدمات عن طريق "الدليفري" في غير تلك المواعيد.

ونص القرار ذاته على أن تكون مواعيد استقبال الجمهور بالمحل التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات والمراكز التجارية (المولات) لتصبح من الساعة السادسة صباحاً وحتى الساعة العاشرة مساءً، مع الالتزام بجميع التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية التي تقررها الجهات المختصة.