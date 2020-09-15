الأمن العراقي يضبط أحزمة ناسفة وعتادا لـ"داعش" في الموصل... صور

وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، أن القوات الأمنية في محافظة نينوى، شمالي البلاد، تمكنت من ضبط 3 أحزمة ناسفة، ومواد أخرى، في حي الروشان في الجانب الأيمن من مدينة الموصل.

© Photo / Iraqi Security Cell الأجهزة الأمنية العراقية تضبط أحزمة ناسفة وعتاد في أحد مخازن تنظيم "داعش" الإرهابي بمركز محافظة نينوى، شمالي العراق 15 سبتمبر 2020

وعددت الخلية المواد الأخرى التي ضبطتها القوات في واجبها التي نفذته، وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة، هي: 8 مخازن m16 تالفة، و200 إطلاقة متنوعة و10 صناديق من الكرتون يحتوي كل واحد منها على 30 قطعة صفيحة ضغط ألغام ضد الدبابات تصنيع محلي.

© Photo / Iraqi Security Cell الأجهزة الأمنية العراقية تضبط أحزمة ناسفة وعتاد في أحد مخازن تنظيم "داعش" الإرهابي بمركز محافظة نينوى، شمالي العراق 15 سبتمبر 2020

وأكدت خلية الإعلام الأمني العراقي أن المواد التي ضبطت تم التعامل معها أصوليا.

وأعلنت قيادة عمليات غرب نينوى، الأحد الماضي 12 سبتمبر، العثور على كدس للصواريخ والمتفجرات من مخلفات إرهابيي تنظيم "داعش" شمالي البلاد.

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© Photo / Iraqi Security Cell الأجهزة الأمنية العراقية تضبط أحزمة ناسفة وعتاد في أحد مخازن تنظيم "داعش" الإرهابي بمركز محافظة نينوى، شمالي العراق 15 سبتمبر 2020

وجاء في بيان وزارة الدفاع العراقية: "استمرارا لنهجها في البحث والتفتيش عن مخابئ أسلحة وعتاد "داعش" الإرهابي وبمعلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى، تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 20 وبالتعاون مع قوة من الفوج الثالث لواء المشاة 60 من العثور على مخبأ يضم كدسا للصواريخ والمتفجرات في منطقة أبو بريج التابعة لناحية القيروان غربي نينوى وتضبط بداخله عبوات ناسفة ومتفجرات وصواريخ، فيما قامت مفارز هندسة الفرقة برفع المواد".

© Photo / Iraqi Security Cell الأجهزة الأمنية العراقية تضبط أحزمة ناسفة وعتاد في أحد مخازن تنظيم "داعش" الإرهابي بمركز محافظة نينوى، شمالي العراق 15 سبتمبر 2020

وتستمر القوات الأمنية العراقية في عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد.