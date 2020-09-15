وبحسب بيان للوزارة، نشره موقع "بغداد اليوم"، طالب الوزير "الجهات القانونية في الوزارة، باتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية، بحق الطبيب البيطري الذي تهجم على وزارة الصحة وملاكاتها في إحدى القنوات الفضائية".
© AFP 2020 / Ahmad Al-Rubaye
وأشار البيان إلى أن الطبيب "هاجم جهود وزارة الصحة وشكّ بالبروتوكولات العلاجية المستخدمة للعلاج في العراق وتهجم على الأطباء المعالجين وحرض عليهم".
وأكد البيان أن الوزير خاطب الهيئات والمؤسسات الإعلامية والنقابية، المعنية بضرورة "الالتزام بالمعايير العلمية والمهنية، وأخذ المعلومات من أهل التخصص العلمي والفني حصرا، وبالتنسيق مع الجهات الإعلامية المعنية في وزارة الصحة".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الصحة العراقي يقاضي طبيبا هاجم الوزارة في التلفزيون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.