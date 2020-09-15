اخبار الخليج

وزير الصحة العراقي يقاضي طبيبا هاجم الوزارة في التلفزيون

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

 

وبحسب بيان للوزارة، نشره موقع "بغداد اليوم"، طالب الوزير "الجهات القانونية في الوزارة، باتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية، بحق الطبيب البيطري الذي تهجم على وزارة الصحة وملاكاتها في إحدى القنوات الفضائية".

© AFP 2020 / Ahmad Al-Rubaye

وأشار البيان إلى أن الطبيب "هاجم جهود وزارة الصحة وشكّ بالبروتوكولات العلاجية المستخدمة للعلاج في العراق وتهجم على الأطباء المعالجين وحرض عليهم".

وأكد البيان أن الوزير خاطب الهيئات والمؤسسات الإعلامية والنقابية، المعنية بضرورة "الالتزام بالمعايير العلمية والمهنية، وأخذ المعلومات من أهل التخصص العلمي والفني حصرا، وبالتنسيق مع الجهات الإعلامية المعنية في وزارة الصحة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الصحة العراقي يقاضي طبيبا هاجم الوزارة في التلفزيون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا