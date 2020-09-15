وزير الصحة العراقي يقاضي طبيبا هاجم الوزارة في التلفزيون

وبحسب بيان للوزارة، نشره موقع "بغداد اليوم"، طالب الوزير "الجهات القانونية في الوزارة، باتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية، بحق الطبيب البيطري الذي تهجم على وزارة الصحة وملاكاتها في إحدى القنوات الفضائية".

© AFP 2020 / Ahmad Al-Rubaye

وأشار البيان إلى أن الطبيب "هاجم جهود وزارة الصحة وشكّ بالبروتوكولات العلاجية المستخدمة للعلاج في العراق وتهجم على الأطباء المعالجين وحرض عليهم".

وأكد البيان أن الوزير خاطب الهيئات والمؤسسات الإعلامية والنقابية، المعنية بضرورة "الالتزام بالمعايير العلمية والمهنية، وأخذ المعلومات من أهل التخصص العلمي والفني حصرا، وبالتنسيق مع الجهات الإعلامية المعنية في وزارة الصحة".