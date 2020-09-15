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واعتبر أن "سحب تركيا لسفينة التنقيب قرار عقلاني...اعتقد أنه مرتبط أيضا بالسياسة العقلانية الأمريكية تجاه قبرص"، وتابع: "نتوق جميعا لصفقة تعيد تركيا إلى قاعدة السلام مرة أخرى في المنطقة".
من ناحية أخرى، شدد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، على أن "تطبيع الإمارات وإسرائيل وتعليق الضم هو نهج جديد"، منتقدًا "نهج الكرسي الفارغ" للفلسطينيين، لأنه لم ينجح في الماضي.
وتشهد حديقة البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن، اليوم، توقيع اتفاقيتي سلام بين الإمارات وإسرائيل، والبحرين وإسرائيل. ويقيم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حفلا لتوقيع الاتفاقيتين؛ بحضور وفود من الإمارات برئاسة عبد الله بن زايد، والبحرين برئاسة وزير الخارجية عبد اللطيف الزياني؛ فيما يرأس الوفد الإسرائيلي رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.
كانت هذه تفاصيل خبر سياساتها تعيق الأمر... الإمارات تشن هجوما حادا على تركيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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