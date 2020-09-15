وأشارت السفارة إلى أن الحادث لم يسفر عن إصابات، بحسب وكالة "رويترز". © Photo / Iraqi Security Media Cell ولفتت الوكالة إلى أنه "لم تعلن أي جهة مسؤوليتها". وأكدت وسائل إعلام عراقية، ليل (الاثنين-الثلاثاء)، سقوط صواريخ كاتيوشا على المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد. Advertisements ونقل موقع "بغداد اليوم" عن مصدر أمني، قوله: "القصف الصاروخي استهدف وفق المعلومات الأولية، السفارة الأمريكية داخل المنطقة الخضراء". وأضاف المصدر الأمني أن "صواريخ كاتيوشا سقطت قبل قليل في محيط القاعدة العسكرية الأمريكية في السفارة الأمريكية بالمنطقة الخضراء". وأشار إلى أن "منظومة الدفاع الجوي الأمريكية (سي- رام)، والتي نصبتها الولايات المتحدة قبل أشهر للدفاع عن السفارة، أسقطت صاروخين اثنين".

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كانت هذه تفاصيل خبر سفارة بريطانيا في بغداد: هجوم بعبوة ناسفة استهدف سيارات دبلوماسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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