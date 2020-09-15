السعودية تعلن تفاصيل "كشف أثري كبير ومهم"

وقالت الهيئة، بحسب موقع صحيفة "عاجل" السعودية، إنه سيتم الإعلان عن اكتشاف أثري مهم في المملكة من خلال فرق تنقيب سعودية ودولية مشتركة تحت إشراف الهيئة.
ولفتت إلى أن الرئيس التنفيذي لهيئة التراث الدكتور جاسر بن سليمان الحربش سيتحدث في المؤتمر عن الاكتشاف الجديد مع استعراض لموقعه وطريقة الكشف عنه والوصول إليه.
وأشارت إلى أن أنه سيتم الإعلان عن "الأهمية التاريخية لهذا الاكتشاف وما يبرزه من مكانة تاريخية للمملكة بوصفها ملتقى للحضارات الإنسانية".
وأكد البيان أن المؤتمر الصحفي سيشهد حضور ممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية، عرضًا لصور الاكتشاف الأثري بوصفه شاهدًا على عمق حضارة الجزيرة العربية ومدى مساهمتها المؤثرة في مسيرة البشر منذ فجر التاريخ.
ولفتت إلى أن المؤتمر سيتناول المراكز والمعاهد العالمية والمحلية التي تتعاون معها الهيئة في مشاريع التنقيب الأثري.
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