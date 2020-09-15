مصر... تأييد حكم حبس صفوت الشريف في قضية كسب غير مشروع

وبحسب وسائل إعلام محلية، "رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من صفوت الشريف على حكم سجنه لمدة 3 سنوات في قضية الكسب غير المشروع، وأيدت الحكم الصادر من الجنايات بالسجن والغرامة"، موضحة أن الحكم غير قابل للطعن مرة أخرى.

وذكر موقع "بوابة الأهرام" المصرية أن صفوت الشريف حضر لمقر محكمة النقض بدار القضاء العالي لتسليم نفسه لقوات الأمن من حرس المحكمة في الجلسة الماضية وتم التحفظ عليه وسط حراسة أمنية مشددة.

وأصدرت محكمة الجنايات، في 9 سبتمبر/ أيلول 2018، حكمها على صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى الأسبق، بمعاقبته بالسجن 3 سنوات وغرامة مالية قدرها 99 مليونا و49 ألفا، و974 جنيها.

كما قضت الجنايات ببراءة نجله إيهاب الشريف، وإلزامه بالمصاريف الجنائية، وبردّ مبلغ مماثل في مواجهة زوجته وأولاده إيهاب وأشرف وإيمان محمد صفوت الشريف، بقدر ما استفادوا بالكسب غير المشروع.