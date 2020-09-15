شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية السودانية تشكر مصر والدول العربية للدعم فى مواجهة آثار الفيضانات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت وزارة الخارجية السودانية عن شكرها وعرفانها لقيادات وحكومات وشعوب الدول العربية ، وفى مقدمتهم مصر ، لوقفتها بجانب الشعب السودانى لاجتياز الظرف الدقيق الذى تمر به البلاد جراء الفيضانات الأخيرة.
ونقلت وكالة الأنباء السودانية أن الخارجية قالت في بيان لها ، اليوم ، الثلاثاء ، إنها ظلت تتابع ببالغ التقدير والامتنان الجهود المبذولة وتدفق المساعدات الإنسانية والمستلزمات الطبية والدعم المتواصل عبر الجسورالجوية المقامة مع عدد من الأشقاء بالدول العربية، وفى مقدمة هذه الدول مصر، السعودية ، الإمارات، الكويت، العراق ، البحرين، وسلطنة عمان، لدرء آثار السيول والفيضانات وتخفيف حدة الآثار الناجمة عن تلك الكوارث الطبيعية.
كما أعربت وزارة الخارجية عن عميق شكرها وتقديرها لدعم الأشقاء في الدول العربية خاصة المبادرات الشعبية وجهود المنظمات غير الحكومية العربية والأجنبية العاملة في الحقل الإنساني على جهودها في دعم مواجهة تلك الكارثة.
وعبرت عن تطلعها لاستمرارالدعم بما يعزز قدرة الدولة علي المواجهة مؤكدة انه سيتم استخدام جميع تلك المساعدات والإمدادات لدرء آثار الفيضانات والسيول وتخفيف حدة الأضرار وإعادة تصحيح البيئة.
تعرب وزارة الخارجية عن عميق شكرها وتقديرها لدعم الأشقاء في الدول العربية خاصة المبادرات الشعبية وجهود المنظمات غير الحكومية العربية والأجنبية العاملة في الحقل الإنساني على جهودها في دعم مواجهة تلك الكارثة وتعبر عن تطلعها لاستمرار الدعم بما يعزز قدرة الدولة علي المواجهة وتؤكد انه سيتم استخدام جميع تلك المساعدات والإمدادات لدرء آثار الفيضانات والسيول وتخفيف حدة الأضرار وإعادة إصحاح البيئة..
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