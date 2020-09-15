شكرا لقرائتكم خبر عن تعرّف على موعد اتفاق السلام بين إسرائيل والإمارات في البيت الأبيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تُوقع كل من إسرائيل والإمارات اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة اتفاق السلام في البيت الأبيض في حضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وستبدأ المراسم في تمام الساعة الثالثة والنصف بتوقيت القاهرة بحضور وفود كل من البحرين والإمارات وإسرائيل.

ومن شأن هذا الإنجاز الدبلوماسي التاريخي أن يعزز من السلام في منطقة الشرق الأوسط، وهو شهادة على الدبلوماسية الجريئة والرؤية التي تحلى بها القادة الثلاثة، وعلى شجاعة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل لرسم مسار جديد يفتح المجال أمام إمكانيات كبيرة في المنطقة.

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وتنص بنود الاتفاق على توقف إسرائيل عن خطة ضم أراض فلسطينية وفقا لخطة ترامب للسلام، وتركز جهودها الآن على توطيد العلاقات مع الدول الأخرى في العالم العربي والإسلامي. وإذ تؤمن كل من الولايات المتحدة ودولة الإمارات وإسرائيل بإمكانية تحقيق إنجازات دبلوماسية إضافية مع الدول الأخرى، فإنها ستعمل معا لتحقيق هذا الهدف.

وستقوم الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل على الفور بتعزيز التعاون وتسريعه في ما يتعلق بمعالجة وتطوير لقاح لفيروس كورونا المستجد. ومن خلال العمل معاً.

ويجوز لجميع المسلمين أن يأتوا لزيارة المسجد الأقصى والصلاة فيه، وينبغي أن تظل الأماكن المقدسة الأخرى في القدس مفتوحة أمام المصلين من جميع الأديان، ومباشرة العلاقات الثنائية الكاملة بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة في كافة المجالات.