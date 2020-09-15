شكرا لقرائتكم خبر عن تحطم مروحية أمريكية فى الحسكة بسوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت وكالة الأنباء السورية اليوم الثلاثاء بسقوط مروحية تابعة للجيش الأمريكي في قرية تل حداد بريف اليعربية بالحسكة، ونقلت الوكالة عن مصادر محلية قولها، إن مدرعات الجيش الأمريكي تطوق حاليا موقع سقوط المروحية.

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