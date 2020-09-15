القطرى ناصر الخليفى يواجه تهم التحريض على سوء الإدارة وخيانة الأمانة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد موفد قناة العربية من سويسرا فى خبر عاجل، أن القطرى ناصر الخليفي يواجه تهم التحريض على سوء الإدارة وخيانة الأمانة، ولليوم الثانى على التوالى، مثل ناصر الخليفى وجيروم فالك أمام القضاء السويسرى، وسط غياب المتهم الثالث.
وكان قد امتثل كل من الفرنسي جيروم فالك الأمين العام السابق للاتحاد الدولى لكرة القدم، والقطرى ناصر الخليفى رئيس نادى باريس سان جيرمان الفرنسى ومجموعة " beIN SPORTS " القطرية، بالأمس الإثنين، أمام القضاء السويسرى للمحاكمة فى فصل جديد من قضايا الفساد الرياضية، ووجهت إليهما اتهامات فى قضية فساد تتعلق بمنح حقوق البث التليفزيونى لنهائيات كأس العالم 2026 و2030.
وتتركز الأضواء على فالك، الذراع اليمنى لرئيس الاتحاد الدولى السابق السويسرى جوزيف بلاتر، المعنى بقضيتين منفصلتين حول حقوق النقل التليفزيونى، وواجه فالك عقوبة سجن تصل إلى خمس سنوات بحال ثبتت ادانته.
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