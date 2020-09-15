غزة.. "أونروا" تواصل توزيع "مساعداتها الغذائية: ضمن إجراءات الوقاية

غزة/ نور أبو عيشة/ الخليج 365-

واصلت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، الثلاثاء، توزيع مساعداتها الغذائية على العائلات المستفيدة في قطاع غزة.

واستأنفت "أونروا"، توزيع هذه المساعدات في 10 سبتمبر/ أيلول الجاري، بعد توقفٍ دام لأكثر من أسبوعين، جرّاء حالة حظر التجوال التي فرضتها الجهات الحكومية، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضح بيان صدر عن "أونروا"، الاثنين، تلقّت "الخليج 365" نسخة عنه، أن عدد العائلات المستفيدة من مساعداتها الغذائية، التي تم توصيلها إلى منازلهم منذ العاشر من الشهر الجاري، بلغ نحو ألف عائلة متواجدة في الحجر الصحي.

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وبيّنت أن موظفيها، الذين تم تجهيزهم بمعدات الوقاية الشخصية، يوْصلون المساعدات الغذائية إلى منازل المستفيدين.

من جانب آخر، لفتت "أونروا" إلى أنها استأنفت أيضا ثلاث خدمات أساسية للرعاية الصحية الأولية وهي "التطعيمات، ومتابعة السيدات الحوامل، ومرضى الأمراض غير المعدية"، في مراكزها الصحية البالغ عددها 22 مركزا.

وفرضت الحكومة (تديرها حركة حماس)، حظرا شاملا للتجوال في 24 أغسطس/ آب الماضي، عقب اكتشاف أولى حالات الإصابة بـ"كورونا" من داخل المجتمع، لكنها خففته في وقت لاحق، حيث سمحت للسكان بالتحرك لتلبية احتياجاتهم الأساسية.

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