تركيا تنهي بناء 650 منزل طوب لمحتاجين في إدلب

إسطنبول / حنيفة سوينج / الخليج 365
استكملت جمعية تركية بناء 650 منزلا من الطوب في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، في إطار حملة أطلقتها منظمات مدنية، بالتنسيق مع وزارة الداخلية ورئاسة إدارة الكوارث والطوارئ "آفاد".
وأفاد بيان صادر عن جمعية "دنيز فناري"، الثلاثاء، أنهم سرعوا وتيرة عملهم مع اقتراب موسم الشتاء، وأنهوا المرحلتين الأولى والثانية من بناء منازل الطوب في إدلب، وبدأوا المرحلة الثالثة المكونة من 400 منزل.
وأكد البيان أن عملية توطين الأسر المحتاجة بدأت في المنازل التي استكملت خلال المرحلتين الأولى والثانية، وعددها 650.
وتبلغ مساحة كل منزل 24 مترا مربعا، كما أن خزان المياه وجميع الأبواب والنوافذ مصنوعة من مادة مقاومة للصدأ.
وتحوي منطقة المنازل مدرسة ومسجدا ومركزا صحيا وحديقة ألعاب للأطفال.
وعلاوة على ذلك، تقدم الجمعية للأسر مواد غذائية رئيسية، وفرشا إسفنجية ووسائد وبطانية وخزانة وحافظة مياه، وضوءا كاشفا ومستلزمات مطبخ.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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