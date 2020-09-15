وفيات كورونا.. 13 في مصر و10 بتونس

إسطنبول / الخليج 365

أعلنت مصر، فجر الثلاثاء، تسجيل 13 وفاة جراء كورونا، فيما رصدت تونس 10 وفيات.

وأفادت وزارة الصحة المصرية بتسجيل 13 وفاة، و168 إصابة بالفيروس، إضافة إلى تعافي 808 مرضى.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 101.177، منها 5.661 وفاة، و84.969 حالة شفاء.

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وفي تونس، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 10 وفيات، و747 إصابة بكورونا، إضافة إلى تعافي 184 مريضا.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن الرقم الجديد للإصابات والوفيات بالفيروس جرى تسجيله يومي 11 و12 سبتمبر/ أيلول الجاري.

وأضافت أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 7.382، منها 117 وفاة، و2.175 حالة تعاف.

وحتى صباح الثلاثاء، تجاوز عدد مصابي كورونا بالعالم 29 مليونا و455 ألفا، توفي منهم قرابة 933 ألفا، وتعافى ما يزيد على 21 مليونا و286 ألفا، وفق موقع "ورلدوميتر".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.