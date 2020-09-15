79 إصابة بـ"كورونا" في قطاع غزة

غزة/ نور أبو عيشة/ الخليج 365-

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الثلاثاء، تسجيل 79 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان، تلقّت "الخليج 365" نسخة عنه، إن إجمالي الإصابات ارتفع، منذ مارس/ آذار الماضي، إلى 2006، بينها 1688 حالة نشطة.

وبيّنت الوزارة أن عدد الوفيات جرّاء الإصابة بـ"كورونا" بلغ 15 حالة، بينما وصل عدد حالات التعافي إلى 303.

وفرضت الحكومة (تديرها حركة حماس)، حظرا شاملا للتجوال في 24 أغسطس/ آب الماضي، عقب اكتشاف أولى حالات الإصابة بـ"كورونا" من داخل المجتمع، لكنها خففته في وقت لاحق، حيث سمحت للسكان بالتحرك لتلبية احتياجاتهم الأساسية.

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