انفجار قرب إحدى بوابات المنطقة الخضراء في بغداد

بغداد / إبراهيم صالح / الخليج 365

أفاد مصدر أمني بوقوع انفجار قرب إحدى بوابات المنطقة الخضراء شديدة التحصين وسط العاصمة العراقية بغداد، الثلاثاء، دون وقوع إصابات بشرية.



وقال النقيب في شرطة بغداد حاتم الجابري، للأناضول، إن "انفجارا لم تتضح طبيعته بعد، وقع أمام مسجد أم الطبول في منطقة اليرموك، الواقع على مقربة من إحدى بوابات المنطقة الخضراء".

وأضاف أن الانفجار لم يخلف إصابات بشرية، بل اقتصر على بعض الأضرار المادية في السياج الأمني المحيط بالمنطقة الخضراء.

وأشار الجابري إلى أن قوات الأمن فرضت طوقا أمنيا حول مكان الانفجار، وأغلقت بوابة المنطقة الخضراء القريبة منه.

Advertisements

وتعد المنطقة الخضراء، شديدة التحصين، وتضم مقرات الحكومة والبرلمان ومنازل المسؤولين، إضافة إلى البعثات الدبلوماسية الأجنبية بما فيها السفارة الأمريكية التي تتعرض لهجمات صاروخية متكررة.

ويأتي الانفجار بعد ساعات قليلة من إطلاق مجهولين 3 صواريخ كاتيوشا على المنطقة الخضراء فجر اليوم، دون وقوع إصابات.



وتتهم واشنطن فصائل عراقية مسلحة مرتبطة بإيران، بالوقوف وراء الهجمات التي تستهدف سفارتها وقواعدها العسكرية التي ينتشر فيها جنودها بالبلاد.



وكانت فصائل شيعية مسلحة، بينها "كتائب حزب الله العراقي" المرتبطة بإيران، هددت باستهداف مواقع تواجد القوات الأمريكية في البلاد، حال لم تنسحب امتثالا لقرار البرلمان القاضي بإنهاء الوجود العسكري فيها.



وصوت البرلمان العراقي في 5 يناير/ كانون الثاني الماضي، بالأغلبية على إنهاء التواجد العسكري الأجنبي على أراضي البلاد، إثر مقتل قائد "فيلق القدس" الإيراني قاسم سليماني، رفقة نائب رئيس هيئة "الحشد الشعبي" أبو مهدي المهندس، في قصف أمريكي قرب مطار بغداد.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.