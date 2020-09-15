مصرع وفقدان نحو 24 طالب لجوء في البحر المتوسط

جنيف / الخليج 365



أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الثلاثاء، مصرع وفقدان نحو 24 طالب لجوء كانوا في طريقهم إلى أوروبا، إثر انقلاب وغرق قاربهم في البحر المتوسط، قرب السواحل الليبية.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية صفاء مسهلي، إن خفر السواحل الليبي "اعترض صباح الإثنين ثلاثة قوارب (لطالبي لجوء)، انقلب أحدها في البحر"، بحسب "أسوشييتد برس" الأمريكية.



Advertisements

وأضافت أن خفر السواحل انتشلوا جثتين، فيما يؤكد الناجون أن هناك 22 آخرين في عداد المفقودين أو الغرقى.



كما أشارت مسهلي، إلى وجود 45 ناجيا من القوارب الثلاثة، معظمهم رجال من مصر والمغرب.



وتابعت: "تجدد هذه المأساة الحاجة إلى تعزيز قدرات البحث والإنقاذ في البحر المتوسط".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.