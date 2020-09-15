شكرا لقرائتكم خبر عن بدء سريان قرار السماح بالسفر خارج المملكة للحالات الاستثنائية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

بدأت اليوم الثلاثاء المنافذ والمعابر الحدودية في استقبال المسافرين المستثنين من قرار وزارة الداخلية برفع الإغلاق الكامل من وإلى المملكة في الأول من يناير المقبل.

وشمل القرار السماح لبعض الفئات من المواطنين بالسفر إلى خارج المملكة والعودة إليها بدءاً من اليوم الثلاثاء وفق ضوابط واشتراطات معينة، وهم: الموظفون الحكوميون – المدنيون والعسكريون – المكلفون بمهمات رسمية، بالإضافة إلى العاملين في البعثات الدبلوماسية والقنصلية والملحقيات السعودية في الخارج، والعاملون في المنظمات الإقليمية والدولية وعائلاتهم ومرافقوهم.

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وشمل الاستثناء رجال الأعمال الذين تتطلب ظروف أعمالهم السفر لإنهاء أشغالهم التجارية والصناعية، ومدراء التصدير والتسويق والمبيعات، الذين يتطلب عملهم زيارة عملائهم، والمرضى الذين يستلزم علاجهم سفرهم إلى خارج المملكة، بناء على تقارير طبية، وبخاصة مرضى السرطان والمرضى المحتاجون إلى زراعة الأعضاء.

وكذلك الطلبة المبتعثون والطلبة الدارسون على حسابهم الخاص والمتدربون في برامج الزمالة الطبية، الذين تتطلب دراستهم أو تدريبهم السفر إلى الدول التي يدرسون أو يتدربون فيها ومرافقوهم.