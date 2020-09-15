شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لقاح جديد واعد من أدوية الملاريا يعيد الآمال بدحر كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 بعد الجدل الكبير الذي أثارته مساع لتجربة عقار هايدروكسيكلورين لعلاج فيروس كورونا "كوفيد-19"، والتي أثبتت التجارب فشله في تحقيق تلك التوقعات؛ أحيا إعلان شركة شن بونغ فارماسوتيكال الكورية الجنوبية أنها دخلت المرحلة الثانية من تجارب سريرية لمعرفة قدرة عقار برياماكس الذي ابتكرته لعلاج الملاريا على مداواة كوفيد-19، الآمال من جديد بقدرة الانتصار على هذا الفيروس العنيد.

Advertisements وجراء هذا الإعلان قفز سعر أسهم الشركة الكورية بنسبة 1923% في البورصة الكورية. وتخصصت هذه الشركة التي أسست قبل 58 عاماً في صنع أدوية الديدان الطفيلية. ويتوقع أن تنتهي التجارب على دواء برياماكس المتعلقة بكوفيد-19 في ديسمبر القادم.

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