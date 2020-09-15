"سانا": سقوط مروحية أمريكية في الحسكة ومدرعات تطوق المكان

وقالت وكالة الأنباء السورية (سانا) "سقوط مروحية للاحتلال الأمريكي في قرية تل حداد بريف اليعربية". وذكرت الوكالة أن عربات مدرعة عسكرية أمريكية طوقت موقع التحطم.

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