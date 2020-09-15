دوي انفجار... أنباء عن استهداف دبلوماسيين أجانب غربي بغداد

وحسب المعلومات التي لم تنفها أو تؤكدها الجهات الأمنية الرسمية، أن تفجيرا لم يحدد نوعه عبوة أو سيارة مفخخة، استهدف موكبا دبلوماسيا بريطانيا قرب جامع "أم الطبول" الواقع بين منطقتي اليرموك والبياع، غربي العاصمة بغداد.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان تلقته مراسلتنا يوم أمس الاثنين 14 أيلول/سبتمبر، تعرض أرتال نقل معدات التحالف الدولي المنسحبة مِن العراق بواسطة شركات نقل عراقية وسائقي العجلات من المواطنين العراقيين، إلى انفجار عبوتين ناسفتين.

وأوضحت الخلية أن العبوة الأولى على الطريق السريع قرب حقول الدواجن ضمن مسؤولية شرطة الديوانية، والثانية كانت أيضا على الطريق السريع ضمن حدود مسؤولية شرطة بابل وسط البلاد، منوهة إلى أن الانفجارين لم يتسببا بخسائر.

وتعرضت أرتال التحالف الدولي والشركات المتعاقدة معها لاعتداءات بعبوات ناسفة طيلة الفترة الماضية في العاصمة ومحافظات وسط وجنوب العراق، دون أن تكشف الجهات الحكومية أو الأمنية عن منفذي هذه الهجمات أو نتائج التحقيقات بها.