قطر تعلن موعد التطبيع مع إسرائيل وتتحدث عن نقطة جديدة في حل الأزمة الخليجية

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وقالت الخاطر، في تصريحات مع وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية، إن "مفاوضات حل الأزمة الخليجية تجاوزت الطلبات الـ 13 التي قدمتها الدول المقاطعة كأساس لأي حل"، مضيفة أن "النقطة التي نحن بصددها هي الانخراط بشكل بناء في مفاوضات ومناقشات غير مشروطة ولا تحتاج بالضرورة إلى إشراك جميع الأطراف في وقت واحد".

كا أضافت المتحدثة باسم وزارة الخارجية القطرية، أنه "في الشهرين الماضيين كانت هناك رسائل ورسل يتنقلون ذهابا وإيابا.. من المبكر جدا الحديث عن اختراق حقيقي، لكن الأسابيع القليلة المقبلة قد تكشف شيئا جديدا".

وبشأن العلاقات مع إسرائيل، أكدت الخاطر أن "قطر لن تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل وذلك حتى حل الصراع مع الفلسطينيين"، مشيرة إلى أن "الدوحة لا تعتقد أن التطبيع كان جوهر هذا الصراع وبالتالي لا يمكن أن يكون الحل".

وأضافت الخاطر: "جوهر هذا الصراع يدور حول الظروف القاسية التي يعيشها الفلسطينيون باعتبارهم أناسا بلا دولة يعيشون تحت الاحتلال"، لافتة إلى أن "الجهود التي أطلقتها إدارة ترامب لحل الأزمة الخليجية بدعم كويتي لم تصل بعد إلى نقطة تحول، وأنه من المبكر الحديث عن اختراق.