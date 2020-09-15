شكرا لقرائتكم خبر عن «المرور» يحذر أصحاب «الإبل السائبة»: غرامة تصل لـ10 آلاف ريال في هذه الحالة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت المديرية العامة للمرور، أن سماح أصحاب الحيوانات بعبور حيواناتهم الطرق من غير الأماكن المخصصة لها ودون تنسيق مع الجهات المختصة، يٌعد مخالفة مرورية.

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وأضافت إدارة المرور في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر” أن الحيوانات السائبة تُعد خطراً على مستخدمي الطرق، وتتسبب بخسائر مادية وبشرية، لذا على ملاكها مسؤولية إبعادها عن الطرق.

وأشارت إلى أن غرامة ترك الحيوانات السائبة على الطرقات تتراوح ما بين 5 آلاف و10 آلاف ريال.