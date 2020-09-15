شكرا لقرائتكم خبر عن رغم إصابته بـ«السرطان».. معلم يتابع الشرح لطلابه عبر «منصة مدرستي» أثناء وجوده بالمستشفى (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

ضرب أحد معلمي الرياض أروع الأمثلة في الإصرار والحرص على العمل، حيث دأب المعلم على متابعة عمله بالشرح لطلابه عبر تطبيقات التعليم عن بُعد متحديًا ظروف مرضه وإقامته بأحد المستشفيات لتلقي العلاج من مرض السرطان.

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ونشرت إدارة تعليم الرياض مقطع فيديو للمعلم وهو يتابع شرح دروسه للطلاب، حيث ظهرمعلم اللغة العربية محمد بن حسن الفيفي، أحد منسوبي مدرسة أبي عمرو الداني التابعة لمكتب تعليم الغرب وهو يتناقش مع أحد طلابه الذي تفاعل معه بكل سهولة ويسر دون تأثر بوجوده في المستشفى على أدائه بأي صورة.

ومنذ بدء الدراسة عن بعد وتظهر نماذج رائعة لحرص المعلمين على أداء عملهم بإتقان حتى في أصعب الأوقات، حيث ظهر مؤخرًا أحد معلمي الوزارة وهو يتابع طلابه عن بُعد أثناء تلقيه علاج غسيل الكلى، ولقي المقطع رواجًا وإشادة واسعة بدور المعلمين المؤثر والقوي في العملية التعليمية.