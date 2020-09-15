"الخليج 365" تهنئ الزميل عبده شرف بالزفاف السعيد

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - احتفل الزميل عبده شرف، الصحفي، بزفافه مؤخراً، و في ليلة من أجمل الليالي التي عاشها أهل العروسين في مسقط رأسه بمحافظة البحيرة، وبحضور عدد كبير من الأهل والأصدقاء، والذي أقيم وسط فرحة كبيرة من جانب الحضور.



وتتقدم أسرة تحرير "الخليج 365" بخالص التهاني للعروسين وتتمنى لهما حياة زوجية سعيدة.

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