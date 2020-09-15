وزير خارجية الإمارات: التطبيع مع إسرائيل خطوة للتقدم في المنطقة

موسكو – سبوتنيك. ودعا ابن زايد القيادة الفلسطينية إلى "اغتنام الفرصة"، والانخراط في محادثات، وصفها بـ "المثمرة".

وقال عبد الله بن زايد، بحسب قناة "العربية"، من واشنطن، قبيل توقيع اتفاق سلام مع إسرائيل: "التطبيع مع إسرائيل يظهر أن الشعوب سئمت الصراعات وترغب بالاستقرار. التطبيع لن ينفصل عن التقدم إزاء منح الفلسطينيين حقوقهم وقيام دولتهم".

© REUTERS / Stringer .

ودعا وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد القيادة الفلسطينية إلى الانخراط في ما وصفه "محادثات مثمرة" مع إسرائيل واغتنام هذه الفرصة، في ضوء المستجدات الحالية في المنطقة، والمتعلقة بتطبيع علاقات بلاده مع تل أبيب، وكذلك توقيع اتفاقية السلام بين البحرين وإسرائيل.

وقال ابن زايد: "على القيادة الفلسطينية اغتنام الفرصة للانخراط في محادثات مثمرة. التطبيع لن ينفصل عن التقدم إزاء منح الفلسطينيين حقوقهم وقيام دولتهم".

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وأضاف وزير خارجية الإمارات: "سنواصل وقوفنا مع القيادة الفلسطينية في أي خطوات نحو السلام".

وتشهد، اليوم، حديقة البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن، توقيع اتفاقيتي سلام بين الإمارات وإسرائيل، والبحرين وإسرائيل.

ويقيم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حفلا لتوقيع الاتفاقيتين؛ بحضور وفود من الإمارات برئاسة عبد الله بن زايد، والبحرين برئاسة وزير الخارجية عبد اللطيف الزياني؛ فيما يرأس الوفد الإسرائيلي رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

وإلى الآن لم يتم الإعلان رسميا عن بنود اتفاقيتي السلام بين إسرائيل والبحرين والإمارات؛ غير أن التصريحات من الدول الثلاث أوضحت أن الاتفاقيات تشمل العلاقات الدبلوماسية والتجارية والطبية وغيرها.