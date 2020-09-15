رغم إصابته بالسرطان معلم في السعودية يتواصل مع طلابه من المستشفى... فيديو

ونشرت إدارة تعليم الرياض مقطع فيديو للمعلم وهو يتابع شرح الدروس للطلاب، حيث ظهر معلم اللغة العربية محمد بن حسن الفيفي، وهو يتفاعل مع طلابه.

وكان أحد المعلمين قد تابع العمل مع طلابه عن بعد أثناء تلقيه علاج غسيل الكلى، ولقي المقطع رواجا وإشادة واسعة.

"منصة مدرستي" هي موقع إلكتروني يهتم بخدمات التعليم ويحتوي على العديد من الخدمات التي من دورها مساعدة المعلم على التدريس بتقنية التعليم عن بعد، وكذلك مساعدة الطالب على الدخول إلى الحصص التعليمية على هذه المنصة حيث أنه عند تصميم هذه المنصة تم تخصيصها بأن تكون شبيهة للمدرسة، ولكن في العالم الافتراضي.