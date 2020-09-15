قائد الجيش اللبناني يجتمع مع سفير قطر

وحضر الاجتماع وفد من قيادة الجيش اللبناني، وأحمد العبيدلي سكرتير ثالث في السفارة.
وجرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي والمساعدات التي أرسلت من دولة قطر إلى لبنان والتي ساهمت في التخفيف من تداعيات كارثة انفجار مرفأ بيروت، بالإضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
ومن جانبه أعرب قائد الجيش اللبناني عن شكره على الدعم الكبير الذي قدمته دولة قطر لمساندة اللبنانيين في محنتهم.
وأشاد السفير محمد حسن جابر الجابر، بالجهود التي يبذلها الجيش اللبناني في المنطقة المتضررة من جراء انفجار مرفأ بيروت.
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