شكرا لقرائتكم خبر عن مثول القطرى ناصر الخليفى لليوم الثانى أمام القضاء السويسرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد مراسل قناة العربية فى خبر عاجل، بمثول ناصر الخليفى وجيروم فالك أمام القضاء السويسرى لليوم الثانى على الثالث، وغياب المتهم الثالث.

وكان قد امتثل كل من الفرنسي جيروم فالك الأمين العام السابق للاتحاد الدولى لكرة القدم، والقطرى ناصر الخليفى رئيس نادى باريس سان جيرمان الفرنسى ومجموعة " beIN SPORTS " القطرية، بالأمس الإثنين، أمام القضاء السويسرى للمحاكمة فى فصل جديد من قضايا الفساد الرياضية، ووجهت إليهما اتهامات فى قضية فساد تتعلق بمنح حقوق البث التليفزيونى لنهائيات كأس العالم 2026 و2030.

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وتتركز الأضواء على فالك، الذراع اليمنى لرئيس الاتحاد الدولى السابق السويسرى جوزيف بلاتر، المعنى بقضيتين منفصلتين حول حقوق النقل التليفزيونى، وواجه فالك عقوبة سجن تصل إلى خمس سنوات بحال ثبتت ادانته.

واتهم فالك بتسهيل منح مجموعة "بى إن" الإعلامية حقوق مونديالى 2026 و2030 لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مقابل "مزايا غير مبررة" من الخليفى.

وبحسب الادعاء كان يتعلق الأمر باجتماع عُقد فى 24 أكتوبر 2013 فى المقر الفرنسى لشبكة " beIN SPORTS " القطرية حيث يزعم أن الخليفى وعد الفرنسى بشراء فيلا فاخرة فى جزيرة سردينيا يمنحه بعدها حق استخدامها الحصري، فيما نفى القطري الاتهامات.