شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 13 نزيلا و9 عناصر من الأمن بكورونا بالسجن المركزى فى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضرب فيروس كورونا سجن رومية المركزي فى لبنان، ليتحول السجن المكتظ بالأصل إلى مادة سجلية اثر التخوف من انتشار الفيروس بين السجناء والقوى الأمنية. وأعلنت القوى الأمنية عن إصابة 13 نزيلاً وتسعة عناصر أمنيين، حيث عملت على عزل السجناء المصابين داخل مبنى في السجن المركزى كان جهّز للحجر، واضافت أن الوضع الصحي داخل السجن تحت السيطرة، وقد أجريت خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة فحوصات الـ «PCR» لعدد كبير من السجناء، ولكل من أفاد أو بدا عليه أي عارض من عوارض فيروس كورونا.

وبحسب صحيفة "القبس" أعتصم الأهالي أمام قصر العدل في بيروت، للمطالبة بالعفو العام واخراج المصابين من السجن، محاولين الدخول إلى حرم القصر العدلي قبل أن تمنعهم القوى الأمنية، كما قطع الأهالي الطريق أمام السجن ومنعوا أهالي المنطقة من الدخول اليها، لتحصل العديد من المشاكل بين الطرفين، لتستقبل بعدها وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال وفداً من المعتصمين.

يقدرعدد المساجين 750 سجيناً، وطالب الأهالى بضرورة إنشاء مستشفى ميداني في سجن رومية للتعامل مع الحالات الطارئة، كما على إدارة السجن إخضاع جميع السجناء لفحص كورونا، وبحسب اتصالات الأهالي مع السجناء، فإن بعضهم يعانون من ارتفاع بدرجات الحرارة ولم يتم ابلاغ ادارة السجن بذلك، وسط حالة من الفوضى والخوف تسيطر على النز