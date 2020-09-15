شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يعلن انطلاق المرحلة الخامسة من عمليات "الوعد الصادق" بالبصرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت المرحلة الخامسة من عمليات (الوعد الصادق) اليوم الثلاثاء في محافظة (البصرة) العراقية، وقال قائد حرس حدود المنطقة الرابعة، العميد خلف لفتة البدران - حسبما أفادت قناة (السومرية نيوز) العراقية - إن "عمليات الوعد الصادق بمرحلتها الخامسة انطلقت صباح اليوم ضمن المحور الجنوبي بقيادة حرس حدود المنطقة الرابعة في منطقتي أم طيحة بقضاء أبو الخصيب ومنطقة الرميلة بقضاء الزبير". وأوضح البدران أن العمليات أسفرت حتى الآن عن اعتقال 18 مطلوبا في قضايا مختلفة منها السطو المسلح والمشاجرات العشائرية وغيرها من التهم"، مشيرا إلى أن العمليات مستمرة.

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