شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية الإمارات يطالب الفلسطينيين بإعادة النظر تجاه السلام مع إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كتب وزير الخارجية الاماراتي عبد الله بن زايد أن اتفاق السلام مع إسرائيل أوقف عملية الضم الإسرائيلية لمناطق في الضفة الغربية، وأنه على القيادة الفلسطينية أن تعيد النظر في توجهاتها والسعي نحو استئناف المفاوضات مع إسرائيل.

وأضاف الوزير الاماراتي في مقال له في صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الفلسطينيين سيحظون كما هو الحال دائما على دعم كامل من دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو الدعم الذي أصبح له وزن أثقل في العلاقات مع إسرائيل.



مقال وول ستريت جورنال

وتابع وزير الخارجية الاماراتي عبد الله بن زايد في مقاله يقول: إن وتيرة التطبيع ومجالاته لن تنال من السعي نحو إقامة دولة فلسطينية وتحقيق الحقوق الفلسطينية.

وأضاف الوزير بن زايد ان الاتفاق مع إسرائيل بمثابة فرصة من أجل التعامل مع القضايا الملحة في المنطقة، إذ أن الإمارات وإسرائيل وكل دول المنطقة مرهقة من المواجهات، ورأت الآن ضرورة إقامة علاقة جيدة بين إسرائيل والدول العربية.

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وقال الوزير الإماراتي: "يتوجب علينا اتباع الحوار الذي يخفف من التوتر في المنطقة ويدفع نحو التسامح الديني كما هو الحال لدينا في الامارات وان يخلق تعاونا اقتصاديا من الخليج وحتى البحر الأحمر".

وأشار الوزير الإماراتي في مقاله إلى أنه سيتم العام القادم إقامة مجموعات دائمة بين الإمارات وإسرائيل لتبادل بعثات الدراسة وغيرها من المشاريع الصغيرة التي ستحمل إلى العالم رسالة سلام.