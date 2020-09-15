شكرا لقرائتكم خبر عن «المرور»: ضبط شخص حول مركبته الخاصة لنقل مواد البناء وعكس اتجاه السير بـ«عرعر» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت المديرية العامة للمرور، القبض على شخص حول مركبته الخاصة لسيارة نقل مواد البناء بشكل يسبب خطورة على المركبات الأخرى بمدينة عرعر، وكذلك قيامه بالسير عكس الاتجاه. وأوضحت “المرور” في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أنه تم إحالة قائد المركبة للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام. Advertisements وكان مغردون على موقع “تويتر” تداولوا مقطع فيديو يظهر قيام أحد العمالة الوافدة باستخدام سيارته الخاصة لنقل مواد البناء (الخشب)، وسيره عكس الاتجاه على أحد الطرق الرئيسية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «المرور»: ضبط شخص حول مركبته الخاصة لنقل مواد البناء وعكس اتجاه السير بـ«عرعر» (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.