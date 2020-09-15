هل حلق شعر المولود يشمل الذكر والأنثى؟.. الشيخ «السند» يوضح ( فيديو)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضح الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله السند، حكم حلق شعر المولود الأنثى. وقال في لقائه ببرنامج” يستفتونك” على قناة “الرسالة” الفضائية: إن حلق الشعر يخص المولود الذكر فقط دون الأنثى. وأبان أنه اتباعاً للسنة الشريفة يتم حلق شعر الذكر بعد أسبوع من ولادته ويعق عنه بشاتين ويعق عن الأنثى بشاة واحدة.

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