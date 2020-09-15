وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي ​فيديو​ وصور للحريق في المجمع التجاري في وسط بيروت، ولم تعرف أسباب الحريق. وبحسب صحيفة "النهار"، تمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة على الحريق، ولم يصل إلى المباني المجاورة.

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كانت هذه تفاصيل خبر اندلاع حريق داخل مجمع تجاري في وسط بيروت...فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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