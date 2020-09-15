محلل سياسي: شوغالي يشغل الحياة السياسية في روسيا

ولفت المحلل السياسي المهتم بالشأن الليبي، عادل خطاب، في لقاء صحفي، إلى أن أحد أبرز عوامل ذلك الاهتمام هي الفكرة التي طرحتها أحد الأحزاب السياسية الروسية من ترشيح شوغالي إلى انتخابات مجلس الدوما الروسي.

وأشار خطاب إلى أنه في 13 سبتمبر/أيلول، طرحت تلك الفكرة، والتي لاقت دعما كبيرا من المواطنين، من أجل إنقاذ شوغالي من محبسه غير القانوني في ليبيا، وسيسلط الضوء على جذب اهتمام أكبر بتلك المشكلة.

© AFP 2020 / فيلم شوغالي

وبالتزامن مع تلك الفكرة، والقول لخطاب، بدأ نشطاء في جميع أنحاء روسيا والعالم، في اتخاذ إجراءات لدعم مكسيم شوغالي ومترجمه سامر سويفان، والتي شارك فيه عدد من الممثلين والسياسيين والشخصيات المعروفة في روسيا والعالم.

يذكر أن عالم الاجتماع الروسي مكسيم شوغالي ومترجمه سامر سويفان وصلا إلى ليبيا العام الماضي، لتقييم الوضع السياسي في البلاد ودراسة الوضع الحقيقي على الأرض.

وعن طريق الصدفة، حصل الفريق الروسي على معلومات مهمة يمكن أن تضرّ بحكومة الوفاق الوطني في طرابلس، لذلك شكّل عالم الاجتماع ومترجمه عائقًا أمام أعمال حكومة الوفاق الوطني، وتم إلقاء القبض عليهما.

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© AFP 2020 / التضامن مع شوغالي

وبعد ذلك تم اختطاف العالم مكسيم شوغالي وسامر سويفان من قبل مسلحين مرتبطين بجماعة "الإخوان المسلمين" وإرسالهم إلى سجن معيتيقة الخاص.

على أثرها، بدأ الدبلوماسيون الروس مفاوضات مع حكومة الوفاق الوطني بشأن إطلاق سراح المخطوفين، لكن حكومة فايز السراج حاولت أن تبتز روسيا وطالبت بالاعتراف بحكومة الوفاق الوطني كسلطة شرعية في ليبيا، لكن روسيا ردت بالرفض.

أثناء استمرار المفاوضات، يتعرض شوغالي ومترجمه للإهانة والتعذيب. وتم تدشين فيلمين يظهر فيهما أنهم أرادوا إعدام مكسيم شوغالي مرتين، لكنهم قاموا بتغيير رأيهم لأنهم بحاجة إليه كورقة ضغط طويلة الأمد.

​في الجزء الثاني من الفيلم الذي أطلق مطلع سبتمبر/أيلول الجاري، تدور الأحداث بعد مرور عام من حادثة الاختطاف. على الصعيد الدبلوماسي، لا يزال من الصعب حل القضية والإفراج عن المخطوفين. لكن على الرغم من ظروف الاعتقال الرهيبة، تمكّن مكسيم شوغالي من جمع بعض البيانات والمعلومات حول ما يحدث في ليبيا الآن.