شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. أمطار رعدية بالسعودية وضباب بالإمارات وحار فى البحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد دول الخليج العربى، حالة طقس متباينة، حيث أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية تنبيها بشأن حالة الطقس اليوم الثلاثاء بمنطقة المدينة المنورة تضمنت نشاطا للرياح السطحية وأمطارا رعدية وتدن في مدى الرؤية ، على محافظتي بدر ووادي الفرع.

وبينت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة الثانية عشرة ظهرا حتى الساعة الثامنة مساء.

وفى الإمارات، توقع المركز الوطني للأرصاد ان يكون الطقس على الدولة اليوم، رطب على السواحل مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً أقصى الغرب - صحو بوجه عام وغائم جزئياً أحياناً.

وفيما يتعلق بالرياح ، فقد أكد أنها ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً شرقاً، سرعتها من 18 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

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وفى البحرين، أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس اليوم في مملكة البحرين، سيكون حاراً ورطباً نسبياً مع بعض السحب، والرياح ستكون متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد ولكنها شمالية شرقية من 10 إلى 15 عقدة أحيانا خلال النهار، وستكون درجة الحرارة: العظمى 41 درجة مئوية، والصغرى 30 درجة مئوية.