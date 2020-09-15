شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول أمنى عراقى يعلن استهداف المنطقة الخضراء وسط بغداد بصاروخى كاتيوشا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدر أمني عراقي صباح اليوم الثلاثاء إنه تم استهداف المنطقة الخضراء وسط بغداد بصاروخي كاتيوشا، وأضاف المصدر لقناة "السومرية نيوز" الفضائية ـ العراقية أن "منظومة الدفاعات الجوية ردت عليهما، فيما لم يحدد حتى الآن مكان السقوط أو تحديد مكان الانطلاق"، يذكر أن المنطقة الخضراء شديدة التحصين في بغداد تؤوي مقارات حكومية وسفارات، أبرزها السفارة الأمريكية، وكانت قد شهدت إطلاق عدة صواريخ باتجاهها في الأشهر الماضية.

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